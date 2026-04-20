Lotta alle zanzare in due settimane consegnate ai cittadini 3.500 confezioni di larvicida

Da ravennatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un periodo di due settimane, sono state distribuite più di 3.500 confezioni di larvicida nei mercati cittadini e nelle zone periferiche. La distribuzione fa parte di un’iniziativa di prevenzione contro la proliferazione delle zanzare, con volontari della Protezione civile impegnati nel consegnare il prodotto e sensibilizzare la popolazione. L’operazione mira a ridurre il rischio di diffusione di malattie trasmesse da questi insetti.

Sono oltre 3.500 le confezioni di prodotto larvicida distribuite in due settimane nei mercati della città e del forese, nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro la diffusione delle zanzare che vede i volontari della Protezione civile pronti non solo a consegnare il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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