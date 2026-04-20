Lotta alle zanzare in due settimane consegnate ai cittadini 3.500 confezioni di larvicida

In un periodo di due settimane, sono state distribuite più di 3.500 confezioni di larvicida nei mercati cittadini e nelle zone periferiche. La distribuzione fa parte di un’iniziativa di prevenzione contro la proliferazione delle zanzare, con volontari della Protezione civile impegnati nel consegnare il prodotto e sensibilizzare la popolazione. L’operazione mira a ridurre il rischio di diffusione di malattie trasmesse da questi insetti.

Sono oltre 3.500 le confezioni di prodotto larvicida distribuite in due settimane nei mercati della città e del forese, nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro la diffusione delle zanzare che vede i volontari della Protezione civile pronti non solo a consegnare il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Lotta alle zanzare: il Comune attiva punti informativi e inizia la distribuzione del prodotto larvicidaDal 7 aprile in tutto il Ravennate sono in programma sessanta appuntamenti nei mercati con i volontari della Protezione civile per la promozione di... Livorno | Lotta alle zanzare, ordinanza del sindaco: ecco tutti gli obblighi per imprese e cittadiniA Livorno è entrata in vigore una nuova ordinanza a firma del sindaco Luca Salvetti per contrastare la proliferazione delle zanzare, con particolare... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cavarzere rafforza la lotta alle zanzare: kit gratuiti e piano di disinfestazione; Lotta alle zanzare, firmata ordinanza; Al via la campagna antizanzare 2026: distribuzione gratuita larvicidi; Livorno | Lotta alle zanzare, ordinanza del sindaco: ecco tutti gli obblighi per imprese e cittadini. Lotta alle zanzare: consegnate alla cittadinanza 3.500 confezioni di larvicidaLa distribuzione continua. In programma altri 40 appuntamenti nei mercati, con i volontari della Protezione civile ... ravenna24ore.it Dichiarata la guerra alle zanzareIl Comune dà ufficialmente il via alla lotta alle zanzare. Con l’arrivo della bella stagione, è partito anche l’impegno dell’ufficio ambiente comunale sul fronte del contrasto alla proliferazione ... polesine24.it La lotta per non retrocedere entra nel vivo: ecco le squadre coinvolte e gli scenari - facebook.com facebook La prevenzione e la diagnosi precoce restano decisive nella lotta alle febbri emorragiche in #Angola. Don Dante Carraro @Cuamm: "I ritardi nella diagnosi sono stati aggravati anche da resistenze culturali, con malattie attribuite alla stregoneria. Durante le epi x.com