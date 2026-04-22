la primavera della bellezza celebra il premio chirico

La Primavera della Bellezza conclude le sue giornate con l’assegnazione del Premio Francesco Chirico, un riconoscimento dedicato alla poesia. La manifestazione si è concentrata su temi di memoria e comunità, portando in primo piano l’importanza della parola poetica. Durante l’evento, sono stati presentati vari interventi e momenti dedicati alla celebrazione della poesia, arricchendo il programma delle ultime giornate.

La Primavera della Bellezza celebra la poesia con il Premio Francesco Chirico. La Primavera della Bellezza entra nelle sue ultime, intense giornate e lo fa riportando al centro la parola poetica, la memoria e la comunità. Domani, giovedì 23 aprile alle 17:30, al III livello del Castello Aragonese, la rassegna AIParC 2026 accoglierà il Premio Nazionale A.I.Par.C. di poesia “Francesco Chirico”, uno dei momenti più attesi del programma. Un appuntamento che non è semplice cerimonia, ma approdo naturale di un percorso che, dall’11 aprile, ha intrecciato arti, linguaggi e generazioni sotto il segno della bellezza condivisa. Un premio che custodisce memoria e identità.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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