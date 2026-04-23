Primato europeo a Catania | cisti al collo rimossa con il robot

I chirurghi del Policlinico Etneo di Catania hanno eseguito con successo la rimozione di una cisti al collo utilizzando il robot Da Vinci. Si tratta di un'operazione che ha coinvolto l'impiego di questa tecnologia avanzata, considerata tra le prime in Europa per questo tipo di intervento. La procedura si è svolta in ambiente ospedaliero e ha coinvolto un team specializzato.

? Cosa sapere Chirurghi del Policlinico Etneo di Catania rimuovono una cisti al collo con robot Da Vinci.. L'intervento microinvasivo segna un primato europeo per la chirurgia maxillo-facciale nel distretto cervico-facciale.. Un trentacinquenne è stato dimesso dopo tre giorni di degenza al Policlinico universitario etneo, dove i chirurghi hanno rimosso con successo una voluminosa cisti situata sul lato destro del collo attraverso una tecnica robotica microinvasiva. L’operazione, avvenuta presso la struttura del San Marco a Catania, rappresenta un primato per l’Europa secondo quanto riportato dalla letteratura medica specialistica. L’intervento ha il coinvolgimento diretto di un gruppo di lavoro multidisciplinare guidato dai professionisti della chirurgia maxillo-facciale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Primato europeo a Catania: cisti al collo rimossa con il robot Notizie correlate Policlinico etneo: "Rimossa cisti dal collo con intervento microinvasiva"«La chirurgia robotica microinvasiva del collo fa il suo ingresso con successo, per la prima volta in Europa, secondo letteratura, all’ospedale San... Leggi anche: Meta Catania, al PalaCatania arriva Genova: sfida testa-coda per difendere il primato Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Record europeo di caldo? È in Sicilia. Le soluzioni? Sono a Siviglia; Parte il primo treno smart da Milano a Catania; Record trapianti in Puglia: 296 interventi in un anno. Il Policlinico di Bari primo in Europa per il cuore; A Catania arrestato un latitante europeo, truccava droga e documenti. L'ex Diliso: Catania, i numeri parlano chiaro. Finora il primato è meritatoIntervistato da Tuttocalciocatania.com l'ex difensore del Catania Nicola Diliso ha commentato la stagione dei rossazzurri: I numeri parlano chiaro. Finora il primato è meritato, il percorso è molto ... tuttomercatoweb.com Per quattro secoli, Catanzaro vestiva l'Europa di seta. Poi è sparita. E non è scomparsa per una guerra, un'epidemia, un terremoto. È scomparsa in silenzio — senza un evento, senza un giorno preciso. Solo gelsi abbandonati e un primato europeo che nessu - facebook.com facebook