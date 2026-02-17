Meta Catania al PalaCatania arriva Genova | sfida testa-coda per difendere il primato

Meta Catania, di nuovo in campo dopo una serie di vittorie, affronta questa sera al PalaCatania il CDM Futsal Genova, che si trova in fondo alla classifica a causa di alcune sconfitte consecutive. La partita si presenta come un’occasione per consolidare il primato, ma i giocatori sanno che devono mantenere alta la concentrazione per evitare sorprese.

I rossazzurri ospitano il CDM Futsal Genova ultimo in classifica. Turmena suona la carica: "Il nostro obiettivo è vincere ogni partita" La Covei Meta Catania Bricocity torna in campo stasera al PalaCatania per affrontare il CDM Futsal Genova in una sfida che mette di fronte la capolista e il fanalino di coda del campionato, un confronto che sulla carta sembra segnato ma che richiederà massima concentrazione da parte dei rossazzurri per evitare sorprese. La formazione etnea arriva all'appuntamento forte di due vittorie consecutive che hanno consolidato il primato solitario a quota 38 punti, con il miglior attacco del torneo grazie a 76 reti realizzate, numeri che certificano solidità, continuità e qualità del lavoro svolto dallo staff tecnico, mentre il PalaCatania si conferma un autentico fortino dove è stata costruita gran parte della stagione; dall'altra parte il CDM Futsal Genova cerca punti pesanti per muovere una classifica che lo vede ultimo con un solo punto nelle ultime quattro gare, motivo per cui l'approccio alla partita sarà determinante per i padroni di casa, chiamati a imporre ritmo e intensità sin dai primi minuti.

