Un intervento di chirurgia robotica microinvasiva al collo è stato eseguito con successo per la prima volta in Europa, presso un ospedale di Catania. La procedura ha riguardato la rimozione di una cisti, dimostrando l’utilizzo di tecniche innovative nel campo della chirurgia. Questa operazione rappresenta un passo avanti nelle possibilità offerte dalla tecnologia medica in ambito chirurgico.

«La chirurgia robotica microinvasiva del collo fa il suo ingresso con successo, per la prima volta in Europa, secondo letteratura, all’ospedale San Marco di Catania». E’ quanto rende noto il Policlinico universitario etneo parlando di «intervento pionieristico» eseguito da un’equipe multidisciplinare guidata dai chirurghi maxillo facciali che ha asportato una grossa cisti, nella parte destra del collo a un paziente di 35 anni. Secondo il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito l’operazione «segna un traguardo senza precedenti e apre nuove prospettive nella chirurgia del distretto cervico-facciale». La collaborazione tra le Unità operative di Chirurgia maxillo-facciale diretta da Alberto Bianchi e del complesso operatorio del San Marco, guidata da Rino Calabrese, sottolinea la nota del Policlinico, è stata fondamentale.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Policlinico etneo: "Rimossa cisti dal collo con intervento microinvasiva"

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