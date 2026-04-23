Nel girone A del campionato di Prima categoria, a tre turni dalla fine, la scena si anima con la doppietta di Michele Baffioni, che si conferma protagonista. La squadra di Baffioni rappresenta un punto di riferimento in classifica, mentre la corsa per i piazzamenti continua a essere aperta. Le partite restanti potrebbero ancora modificare gli equilibri e decidere le sorti di questa stagione.

Nel girone A del campionato di Prima categoria a tre giornate dal termine c’è ancora molto da decidere. Per la vittoria finale la più seria candidata è la Falco Acqualagna che ha un vantaggio di otto punti sull’Atletico Mondolfo. Ultimo il Csi Delfino, penultimo il Muraglia. I numeri. 15 i gol della 27ª giornata che ha visto solo vittorie (8 di cui 4 ottenute dalle viaggianti). La squadra che segna di più è la Falco (50 i gol realizzati). La stessa Falco è anche quella che ha subito di meno (14). L’Audax Piobbico è la più abbonata ai pareggi (12). Ha subito più gol di tutte il Muraglia (60). Il Csi Delfino è quello che ha colto meno vittorie (3).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Michele Baffioni, doppietta super. E’ lui il simbolo dell’Osteria Nuova

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Prima categoria. Falco, otto finali per l’obiettivo. Ad Osteria Nuova sfida ruvidaIn Prima categoria (girone A) oggi si scende in campo per la 23esima giornata alle ore 15.

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Michele, operaio disoccupato, ha ricevuto offerte molto generose dal Dottore. Ha sempre rifiutato anche arrivando a dire no a 75mila euro. Poi l'amaro finale. - facebook.com facebook