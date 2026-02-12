Il presidente dell’Osteria Nuova Cocchi dice che il ritorno di Nesi è stato decisivo per il finale di stagione. La squadra ha ottenuto cinque vittorie consecutive nella quarta giornata di ritorno in Prima categoria. Ora la Falco Acqualagna comanda la classifica, con un vantaggio di cinque punti sull’Atletico Mondolfo e di sei sul Pantano.

Cinque vittorie nella quarta di ritorno in 1ª categoria. In alto la Falco Acqualagna ora è più 5 dall’ Atletico Mondolfo e a più 6 dal Pantano. Ultimo il Csi Delfino. Sempre fluida e corta la graduatoria per evitare i playout. I numeri. 18 i gol, 6 in meno del turno precedente. La Delfino Fano ha il peggior attacco del girone (10 gol) e la peggior difesa (40). Miglior attacco per l’Atletico Mondolfo (40). La difesa meno perforata (9 gol subiti) è quella della Falco Acqualagna. Il ritorno. Nell’Osteria Nuova contro la Mercatellese è tornato in campo (nel finale) il centrocampista Andrea Nesi (classe 1997): "Il giocatore era fermo da un anno per un brutto infortunio – spiega il presidente dell’Osteria Nuova Luigi Cocchi – il suo rientro per noi è molto importante, vista la sua esperienza, sicuramente ci darà una grassa mano per questa ultima parte del torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria, il presidente dell’Osteria Nuova Cocchi. "Il ritorno di Nesi determinante per il finale»

Approfondimenti su Osteria Nuova Cocchi

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Osteria Nuova Cocchi

Argomenti discussi: San Valentino: Parla il Presidente dopo la vittoria sulla Torrese; Sport, prima categoria: alla scoperta del Club Serre. A InfoCilento il presidente, Giuseppe Piemonte; Dimissioni di un tecnico in Prima Categoria; Il punto sulla Seconda categoria: 20^ giornata.

Sport, prima categoria: alla scoperta del Club Serre. A InfoCilento il presidente, Giuseppe PiemonteIl Presidente Piemonte ha parlato dell'ultima partita pareggiata contro il Real Carilla e della situazione in classifica ... infocilento.it

Calcio: Prima Categoria. Sosta campionato? Ricarichiamo le batterie ma continuiamo a lavorareIl Città di Monreale tornerà in campo il 22 febbraio contro la capolista. Il presidente, Fabrizio Reres: Non possiamo fermarci, stiamo vivendo un momento ... monrealenews.it

È arrivato il nuovo menù di Osteria Nuova! Un’esplosione di sapori, colori e creatività: piatti nuovi, accattivanti, studiati per sorprendere e far innamorare al primo assaggio. Dalla tradizione del mare alle rivisitazioni più audaci, ogni proposta è un viaggio se - facebook.com facebook