Oggi alle 15 si gioca la 23esima giornata di Prima categoria nel girone A con la sfida tra Osteria Nuova e Acqualagna. La partita si svolge nel campo di Osteria Nuova, mentre i giocatori di entrambe le squadre cercano di avvicinarsi all’obiettivo di arrivare in finale. Sono otto le occasioni per i giocatori di Falco di mettersi in mostra e fare la differenza.

In Prima categoria (girone A) oggi si scende in campo per la 23esima giornata alle ore 15. Osteria Nuova-Acqualagna. la Falco oggi va in trasferta al Comunale di Osteria Nuova per cercare di consolidare il primato anche se sa di dover affrontare una squadra che reduce da una sconfitta vorrebbe riscattarsi. "Sarà una partita importante – commenta l’allenatore della Falco Acqualagna Emiliano Cappelli – anche se mancano ancora otto partite per noi saranno tutte finali, incontreremo una squadra attrezzata, che all’andata ci mise in difficoltà con molta velocità e corsa. L’Osteria Nuova è una squadra anche molto fisica, speriamo comunque di fare la nostra partita e cercare di riportare a casa un risultato positivo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima categoria. Falco, otto finali per l'obiettivo. Ad Osteria Nuova sfida ruvida

