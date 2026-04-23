Prigioni in Albania guerra e ponte Gli investimenti sbagliati del governo

Negli ultimi quattro anni, il governo ha attuato politiche di austerità che hanno influenzato vari settori. Tra le questioni più discusse ci sono le strutture carcerarie in Albania, i costi legati alle operazioni militari e i progetti infrastrutturali come il ponte. Gli investimenti pubblici sono stati spesso oggetto di critiche per le scelte ritenute sbagliate, mentre si continuano a discutere le conseguenze di queste decisioni.

Ultimi spiccioli Le uscite che hanno fatto sballare i conti pubblici. Lo 0,1% che fa saltare il rapporto tra deficit e Pil copre i costi delle galere etniche Ultimi spiccioli Le uscite che hanno fatto sballare i conti pubblici. Lo 0,1% che fa saltare il rapporto tra deficit e Pil copre i costi delle galere etniche Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Si fa presto a parlare di tagli: in questi quattro anni il governo Meloni si è caratterizzato per le politiche di austerità, a conferma della regola che vuole i sovranisti più impegnati a gestire la povertà che a rispondere ai bisogni sociali.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Prigioni in Albania, guerra e ponte. Gli investimenti sbagliati del governo Notizie correlate Il ponte sul Baganza e gli investimenti traditiIl consigliere Marco Mastacchi di Rete Civica presenta un question time per sollecitare la Regione a chiarire le tempistiche dei lavo L’urgenza di... Sicurezza, le opposizioni incalzano il governo: “No a decreti, tornino gli agenti dall’Albania”Sulla sicurezza le opposizioni incalzano il governo durante le comunicazioni di Piantedosi, chiedendo di evitare l'uso di decreti d'urgenza.