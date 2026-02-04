Sicurezza le opposizioni incalzano il governo | No a decreti tornino gli agenti dall’Albania

Le opposizioni attaccano il governo sulla sicurezza. Durante le comunicazioni del ministro Matteo Piantedosi al Senato, i gruppi di Pd, M5s, Avs e Iv hanno chiesto di bloccare i decreti urgenti in materia di ordine pubblico. Invece di decreti, vogliono che tornino gli agenti dall’Albania e che si adottino leggi discusse in Parlamento, per garantire un confronto più aperto e democratico.

Sulla sicurezza le opposizioni provano a incalzare il governo. In occasione delle comunicazioni del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al Senato, la risoluzione unitaria presentata da Pd, M5s, Avs e Iv chiede di evitare i decreti urgenti "in materia di ordine pubblico", privilegiando "veicoli normativi di iniziativa parlamentare" che consentano un adeguato confronto democratico. Non solo, perché le opposizioni chiedono al governo anche di far tornare in Italia gli agenti impiegati nei centri in Albania. Proposte su cui il governo ha dato parere contrario, dopo le comunicazioni di Piantedosi sui fatti di Torino.

