Il ponte sul Baganza e gli investimenti traditi

Il consigliere Marco Mastacchi di Rete Civica ha presentato un question time perché il ponte sul Baganza resta incompleto, bloccando i lavori della Pedemontana. La mancanza di questa struttura impedisce di collegare le due parti della strada, rallentando i progetti di sviluppo nella zona. La Regione deve ancora comunicare quando finiranno i lavori e se ci sono fondi garantiti per completare il ponte.

Il consigliere Marco Mastacchi di Rete Civica presenta un question time per sollecitare la Regione a chiarire le tempistiche dei lavo L'urgenza di completare l'asse viario della Pedemontana, attualmente interrotto a causa della mancanza di un ponte sul torrente Baganza, ha spinto il consigliere Marco Mastacchi di Rete Civica a presentare un question time per sollecitare la Regione a chiarire le tempistiche dei lavori e la compatibilità tecnica del progetto con la cassa di espansione locale. Senza questo collegamento strategico, si teme che nuove opere stradali possano congestionare ulteriormente la viabilità del comune di Sala Baganza.