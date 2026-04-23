Prezzi dei farmaci in aumento fino al 30% | quali medicinali rischiano di costare di più

Negli ultimi tempi, si è registrato un aumento nei prezzi di alcuni farmaci, con variazioni che arrivano fino al 30 per cento. Questa crescita si sta già facendo sentire sugli scaffali delle farmacie, dove alcuni medicinali risultano più costosi rispetto al passato. L’aumento riguarda diverse categorie di farmaci e sta suscitando preoccupazioni tra i consumatori e gli operatori del settore.

L’aumento dei prezzi dei farmaci non è più un’ipotesi, ma una realtà che inizia a riflettersi anche sugli scaffali delle farmacie. Nelle ultime settimane si registra un incremento che in alcuni casi arriva fino al 30%, con un impatto diretto sui consumatori e sulle famiglie. Alla base di questo rincaro non c’è una singola causa, ma una combinazione di fattori geopolitici, industriali e logistici. Il principale elemento di pressione arriva dal contesto internazionale, in particolare dalle tensioni in Medio Oriente. La crisi legata all’Iran e le difficoltà nei traffici commerciali stanno influenzando in modo significativo la filiera farmaceutica globale, aumentando i costi lungo tutta la catena produttiva.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Prezzi dei farmaci in aumento fino al 30%: quali medicinali rischiano di costare di più Notizie correlate Guerra in Iran: aumento dei prezzi dei profilattici fino al 30% dal big del settoreABBONATI A DAYITALIANEWS Impatto del conflitto sui costi globali La guerra in Iran non sta influenzando soltanto il panorama geopolitico, ma ha... «Farmaci a rischio e prezzi in aumento entro l’estate», l’allarme di Farmindustria se lo Stretto di Hormuz resta chiuso. Ecco qualiIl blocco dello stretto di Hormuz può avere conseguenze rilevanti anche sul settore farmaceutico, con il rischio concreto, nel giro di pochi mesi,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Generici, possibili tagli Aifa a quote di rimborso. All'estero onorari sempre più slegati dal farmaco; Farmaci, l’allarme: se prosegue blocco Hormuz costi su e rischio carenze. I più colpiti; Farmindustria: con la guerra impennata dei costi, a rischio anche i farmaci; Prezzi esorbitanti, segretezza assoluta e il dramma del sovraddosaggio. Paracetamolo, boom dei prezzi: +30% a causa della guerra in Iran. E aumenta anche il costo degli altri farmaci: ecco qualiAumentano i prezzi dei farmaci. Il conflitto in Medio Oriente ha fatto lievitare i costi dei medicinali di largo consumo. Specialmente in Inghilterra, ... msn.com Sanita': Egualia, tagliare il prezzo dei farmaci a brevetto scaduto e' un errore -2-(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 apr - In tale contesto, secondo Egualia 'un'eventuale revisione del prontuario che incida ulteriormente su ... ilsole24ore.com Voli cancellati, prezzi elevati e carenza di jet fuel. Come la crisi energetica influirà sulla prossima estate. Nello Sky Cube Stefania Pinna e Lorenzo Borga - facebook.com facebook Samsung OLED S95H e S99H: ecco i prezzi delle smart TV top per l'Europa x.com