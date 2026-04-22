Il conflitto in Iran ha portato a un aumento dei prezzi dei profilattici fino al 30%, secondo i dati forniti da un importante player del settore. Questa variazione si inserisce in un quadro più ampio di ripercussioni sui costi globali, legate alle tensioni internazionali. La situazione evidenzia come le crisi geopolitiche possano avere ripercussioni dirette sulla quotidianità delle persone, influenzando anche il costo di beni di uso comune.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Impatto del conflitto sui costi globali. La guerra in Iran non sta influenzando soltanto il panorama geopolitico, ma ha effetti concreti anche sulla vita quotidiana. Tra le conseguenze meno evidenti ma significative, si registra un aumento dei prezzi dei preservativi, legato alle difficoltà nelle catene di approvvigionamento internazionali. La decisione di Karex. Il colosso Karex, responsabile di circa un quinto della produzione mondiale di profilattici, ha annunciato un rincaro dei prezzi pari al 30%. Questa decisione è stata presa a causa dell’incremento dei costi produttivi e delle problematiche logistiche derivanti dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, un passaggio cruciale per il commercio globale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Guerra in Iran: aumento dei prezzi dei profilattici fino al 30% dal big del settore

Notizie correlate

Leggi anche: Profilattici, stangata globale per la guerra in Iran: prezzi su fino al 30%

Guerra in Iran, aumento dei prezzi del petrolio: colpita l’economia globaleGli attacchi statunitensi e israeliani all’Iran e la conseguente risposta militare di quest’ultima stanno generando degli effetti immediati sul...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Guerra in Iran e inflazione, chi rischia di essere più colpito dall’aumento dei prezzi; Aumenti bollette, benzina, mutui e Rc auto per guerra Usa-Iran: quanto può costare conflitto alle famiglie; Prezzi del cibo, gli aumenti in arrivo per la guerra in Iran; La guerra in Iran fa felici i petrolieri (e Putin): Guadagnano oltre 30 milioni di dollari all'ora.

Preservativi, prezzo in aumento per effetto della guerra in IranSe il conflitto con l'Iran non finirà a breve, anche il prezzo dei preservativi è destinato ad aumentare. Lo ha annunciato il più grande produttore mondiale di condom, in un'intervista a Bloomberg, ri ... tg24.sky.it

Preservativi più cari per la guerra in Iran: il leader della produzione globale annuncia un aumento del 30%Karex, colosso che rifornisce Durex e Trojan, annuncia rincari per l'aumento dei costi delle materie prime e problemi logistici ... ilfattoquotidiano.it

Ryanair mantiene la rotta e non si scompone di fronte alla guerra in Iran. A parlare è l'amministratore delegato di Ryanair Michael O' Leary che sottolinea come la compagnia aerea irlandese sia «protetta dall'aumento dei costi del carburante per aerei», ma le - facebook.com facebook

La guerra in Iran arriva anche sotto le lenzuola. Preservativi più cari. Di Maurizio Stefanini x.com