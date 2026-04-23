Le previsioni meteo per il primo maggio segnalano condizioni sfavorevoli, con pioggia e temperature basse che potrebbero influenzare le celebrazioni e le attività all’aperto. Questa situazione si aggiunge alle previsioni per il 25 aprile, che indicano un generale peggioramento del tempo, con un rischio di temporali e condizioni instabili rispetto alle aspettative di una pausa primaverile stabile.

Il 25 aprile rischia di trasformarsi in una parentesi solo apparentemente stabile, più un’illusione di primavera piena che una certezza consolidata. Chi sta programmando una gita fuori porta per il ponte del 1° maggio dovrebbe già tenere d’occhio le mappe del meteo, perché lo scenario che si profila sull’Italia è tutt’altro che statico. Dopo giorni dominati da un miglioramento diffuso e da temperature in graduale aumento, l’atmosfera potrebbe cambiare rapidamente proprio nel momento clou delle festività. Il quadro generale, infatti, alterna fasi di stabilità e nuove insidie in arrivo dal Nord Europa, con una primavera che sembra voler restare dinamica e imprevedibile.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Previsioni meteo 1 maggio, brutte notizie: ecco per chi

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