Roma brutte notizie | c' è lesione per Wesley Tornerà in campo a maggio

Durante la partita tra Brasile e Francia, il calciatore brasiliano ha subito un infortunio che ha causato una lesione. L'infortunio è stato diagnosticato e il giocatore dovrà restare fuori dal campo fino a maggio. La sua assenza si aggiunge alle complicazioni della squadra in questa fase della stagione. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'infortunio.

Si temeva il peggio, ma si sperava anche in qualcosa di meno. Ed invece ieri mattina è arrivata la sentenza degli esami strumentali (risonanza magnetica ed ecografia) che Wesley ha eseguito al ritorno nella Capitale: lesione di secondo grado muscolo tendinea del bicipite femorale destro. Una brutta notizia, che in questo momento proprio non ci voleva, i tempi stimati per tornare in campo dai medici della Roma sono 4 settimane. Il che vuol dire che Wesley salterà le sfide con Inter, Pisa, Atalanta e Bologna, per poi poter far ritorno in campo il 3 maggio, per la gara casalinga contro la Fiorentina. Il terzino giallorosso si era fatto male cinque giorni fa durante l’amichevole giocata a Boston tra Brasile e Francia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, brutte notizie: c'è lesione per Wesley. Tornerà in campo a maggio Articoli correlati Leggi anche: Roma, brutte notizie dal Brasile. Si ferma Wesley Infortunati Roma, per Gasperini non solo brutte notizie: Wesley rischia un lungo stop, ma c’è anche un recupero. Le ultimedi Redazione JuventusNews24Infortunati Roma, Gasperini rischia di perdere Wesley per lungo tempo. Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Roma, non solo brutte notizie: in attesa di novità su Wesley arrivano aggiornamenti positivi su un titolare; Wesley, l'esito degli esami: c'è lesione; Roma, Napoli, Serie B e tennis: le ultimissime; Tudor-Tottenham è già finita! La Roma perde Wesley, il Milan pensa al futuro: preso il giovane Andrej Kostic. Roma, Napoli, Serie B e tennis: le ultimissimeBrutte notizie per la Roma di Gian Piero Gasperini arrivano dagli accertamenti al quale si è sottoposto Wesley, infortunatosi con la maglia del Brasile nella recente amichevole persa dalla Seleçao di ... corrieredellosport.it L’indagine, coordinata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma e avviata nel 2025, ha fatto emergere un presunto sistema illecito di prestazioni sanitarie a pagamento svolte all’interno di strutture pubbliche, al di fuori dei canali ufficiali. Sec facebook CdS - Thuram ritrova la Roma: i precedenti sorridono all'attaccante dell' #Inter x.com