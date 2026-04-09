Il fine settimana in Italia sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, grazie alla presenza di un anticiclone che domina la regione. Le temperature aumenteranno, raggiungendo valori tipici della primavera. Le condizioni meteorologiche rimarranno favorevoli almeno fino a domenica, consentendo a molte aree di godere di giornate calde e soleggiate. La previsione si mantiene invariata per il weekend, con poche variazioni nelle condizioni atmosferiche.

Dopo un inizio di settimana davvero primaverile, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese e qualche nuvola in più soltanto sul Nordest, anche il fine settimana che sta per iniziare si preannuncia all'insegna del bel tempo. L'anticiclone che ha tenuto lontane le perturbazioni negli ultimi giorni continuerà a dominare la scena venerdì e sabato, regalando a milioni di italiani temperature primaverili e cieli soleggiati da Nord a Sud. L'unica nota stonata arriverà nella giornata di domenica 12 aprile, quando la pressione inizierà a calare e il tempo comincerà a peggiorare, in particolare sulle regioni settentrionali, in vista di un inizio di settimana con rovesci e temporali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Previsioni meteo, weekend di sole e caldo primaverile almeno fino a domenica

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