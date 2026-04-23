Prevenzione alluvione sacchi consegnati sull' uscio di casa | il grazie dei Romiti ai volontari e al Comune

Da forlitoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere, i sacchi di sabbia sono stati consegnati direttamente davanti alle abitazioni per proteggere le case dalla possibile alluvione. I residenti hanno espresso gratitudine ai volontari e all’amministrazione comunale per l’intervento tempestivo. Questa misura mira a prevenire danni e a rafforzare le difese contro eventuali inondazioni, coinvolgendo la comunità nella gestione delle emergenze.

I sacchi di sabbia arrivano direttamente sull'uscio di casa per blindare il quartiere contro la paura del fango. Ai Romiti la prevenzione entra nel vivo con una maxi-operazione a domicilio che ha visto i volontari della Croce Rossa consegnare i dispositivi di protezione a centinaia di famiglie.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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