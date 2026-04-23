Prevenzione alluvione sacchi consegnati sull' uscio di casa | il grazie dei Romiti ai volontari e al Comune

Nel quartiere, i sacchi di sabbia sono stati consegnati direttamente davanti alle abitazioni per proteggere le case dalla possibile alluvione. I residenti hanno espresso gratitudine ai volontari e all’amministrazione comunale per l’intervento tempestivo. Questa misura mira a prevenire danni e a rafforzare le difese contro eventuali inondazioni, coinvolgendo la comunità nella gestione delle emergenze.

I sacchi di sabbia arrivano direttamente sull'uscio di casa per blindare il quartiere contro la paura del fango. Ai Romiti la prevenzione entra nel vivo con una maxi-operazione a domicilio che ha visto i volontari della Croce Rossa consegnare i dispositivi di protezione a centinaia di famiglie.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Omicidio nella notte a Nuoro, operaio 38enne freddato sull’uscio di casa(Adnkronos) – Omicidio nella notte nel Nuorese, un operaio di 38 anni è stato freddato sull'uscio di casa a Orani. Oltre l’alluvione: il cuore dei Romiti continua a battere per chi ha bisognoLa comunità dei Romiti, anche se duramente colpita dalla tragedia dell’alluvione del 2023, dimostra ancora una volta che non dimentica e sa che la... Contenuti utili per approfondire Alluvione, protocollo Fondazione-Regione. In arrivo 2 milioni per la prevenzioneLa Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e la Regione, a quasi tre anni dall’alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio 2023, hanno sottoscritto ieri mattina un protocollo d’intesa del valore ... ilrestodelcarlino.it Alluvione, Priolo (Emilia R.): in Finanziaria nessun finanziamento per prevenzioneRimini, 5 nov. (askanews) – Nella Finanziaria non c’è traccia degli 877 milioni di euro che le Regioni hanno chiesto al governo per fare interventi strutturali di prevenzione dei disastri ambientali. affaritaliani.it