Oltre l’alluvione | il cuore dei Romiti continua a battere per chi ha bisogno

A Forlì, un quartiere ha subito un’alluvione che ha distrutto case e allagato le strade. La zona è stata colpita dall'esondazione di un fiume, lasciando molte famiglie senza casa e senza strade percorribili. Nonostante i danni, le attività di soccorso e assistenza sono proseguite senza sosta. La comunità si è mobilitata per aiutare chi ha perso tutto.

La comunità dei Romiti, anche se duramente colpita dalla tragedia dell’alluvione del 2023, dimostra ancora una volta che non dimentica e sa che la solidarietà può nascere proprio dalle ferite C’è un quartiere a Forlì che ha conosciuto il dolore dell’acqua che travolge, delle case ferite, delle strade sommerse. È il quartiere dei Romiti. Ma quando l’acqua si è ritirata, ciò che è rimasto non è stata soltanto la ferita, e con tutte le sue forze ha cercato di risollevarsi. È rimasto soprattutto il cuore. Un cuore grande, capace di rialzarsi e di continuare a battere per gli altri. La comunità dei Romiti, anche se duramente colpita dalla tragedia dell’alluvione del 2023, dimostra ancora una volta che non dimentica e sa che la solidarietà può nascere proprio dalle ferite. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

