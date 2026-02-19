Omicidio nella notte a Nuoro operaio 38enne freddato sull’uscio di casa

19 feb 2026

Nella notte a Orani, un operaio di 38 anni è stato ucciso mentre si trovava davanti alla propria abitazione. La causa dell’omicidio sembra legata a un regolamento di conti ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato colpito con diverse armi da fuoco, lasciandolo a terra davanti alla porta di casa. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile e capire le motivazioni dietro il gesto. La comunità si chiede cosa abbia portato a questa violenza improvvisa.

(Adnkronos) – Omicidio nella notte nel Nuorese, un operaio di 38 anni è stato freddato sull'uscio di casa a Orani. Tonino Pireddu stava entrando nella sua abitazione nel centro del paese quando è stato raggiunto da una fucilata alle spalle. La sua compagna era appena entrata in casa mentre lui si era attardato per recuperare qualcosa nell'auto ed è stato colpito in modo letale. I carabinieri stanno raccogliendo tutti gli elementi utili e stanno cercando di capire se l'omicidio sia collegato ad altri episodi: nei mesi scorsi l'auto della vittima e della compagna erano state date alle fiamme.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Nuoro, agguato nella notte: 38enne ucciso a colpi di arma da fuocoA Nuoro, Tonino Pireddu, 38 anni, è stato colpito mortalmente da alcuni spari mentre tornava a casa a Orani.

