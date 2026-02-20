Prato ucciso durante rissa ai giardini | arrestato 19enne accusato di omicidio Ai domiciliari anche un 22enne

Vladimir Lleshi, 38enne albanese, è stato ucciso durante una rissa nei giardini di Prato il 8 maggio 2025, probabilmente a causa di una discussione legata a questioni di droga. La polizia ha arrestato un 19enne, ritenuto responsabile dell’omicidio, e ha posto agli arresti domiciliari un 22enne che avrebbe partecipato alla lite. Le indagini hanno portato all’esecuzione di quattro misure cautelari e hanno chiarito i momenti concitati della colluttazione. La scena si è svolta tra via Corridoni e via Baracca, lasciando molti abitanti in stato di shock.

PRATO – Nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un 38enne albanese, Vladimir Lleshi, ucciso a Prato nei giardini tra via Corridoni e via Baracca, l'8 maggio 2025, sono state eseguite dalla squadra mobile della questura di Prato quattro misure cautelari. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Prato, su richiesta della locale procura diretta dal procuratore Luca Tescaroli. Le misure riguardano quattro giovani cittadini albanesi. Si tratta di un diciannovenne, destinatario della custodia cautelare in carcere; un ventiduenne, posto agli arresti domiciliari; un ventenne, sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Montemurlo; e un ventitreenne, destinatario dell'obbligo di dimora nel comune di Prato.