Getta via i pregiudizi la campagna sui cassonetti dei rifiuti

Firenze ha avviato una nuova campagna sui cassonetti dei rifiuti, trasformandoli in strumenti per sensibilizzare sui diritti umani. Postazioni interrate, mezzi di raccolta e cestini sono stati decorati con lo slogan “Getta via i pregiudizi” per invitare i cittadini a riflettere e combattere gli stereotipi.

Firenze lancia una campagna che trasforma spazi pubblici, tra cui postazioni interrate, mezzi di raccolta e cestini, in strumenti per diffondere messaggi di diritti umani con lo slogan "Getta via i pregiudizi". L'iniziativa invita a liberarsi da stereotipi e discriminazioni attraverso gesti quotidiani come la gestione dei rifiuti. La campagna, ideata da RFK Human Rights Italia insieme a Plures Alia e con il patrocinio del Comune di Firenze, è stata inaugurata in centro storico alla presenza di Kerry Kennedy, Lorenzo Perra e l'assessora Benedetta Albanese. Sono state coinvolte postazioni nelle zone più frequentate della città per sensibilizzare i cittadini al rispetto degli spazi comuni e dell'ambiente.

