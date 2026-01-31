Incendia i cassonetti perché infastidito dai rifiuti | arrestato piromane a Soccavo

Un uomo ha dato fuoco ai cassonetti dell’immondizia nel quartiere Soccavo a Napoli. La scena ha attirato l’attenzione dei residenti, che hanno chiamato subito le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti rapidamente e hanno arrestato il piromane, che ha ammesso di aver incendiato i cassonetti perché infastidito dai rifiuti accumulati. La zona è tornata sotto controllo, ma l’episodio ha provocato un certo allarme tra i cittadini.

Paura nel quartiere Soccavo, a Napoli: un uomo ha dato fuoco ai cassonetti dell’immondizia ma è stato bloccato dai carabinieri poco dopo. Decisive le segnalazioni dei residenti e l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Attimi di tensione nel quartiere Soccavo, dove alcuni cassonetti dei rifiuti sono stati incendiati in strada. Le fiamme alte e il fumo visibile hanno spinto i cittadini a lanciare immediatamente l’allarme, richiamando l’attenzione delle forze dell’ordine già presenti in zona. I Carabinieri della stazione Napoli Rione Traiano stavano transitando in via Detta Pacifico quando hanno notato i cassonetti avvolti dalle fiamme. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Incendia i cassonetti perché infastidito dai rifiuti: arrestato piromane a Soccavo Approfondimenti su Soccavo Napoli Incendia i cassonetti a Soccavo e scappa, il motivo: “Mi dà fastidio vedere la spazzatura” Un uomo di 45 anni ha incendiato alcuni cassonetti a Soccavo, nel quartiere di Napoli Ovest, perché non sopportava vedere la spazzatura accumulata. Incendia i cassonetti e tenta la fuga: arrestato un 45enne Questa mattina a Soccavo un uomo di 45 anni ha dato fuoco a diversi cassonetti dei rifiuti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Soccavo Napoli Argomenti discussi: Incendio a San Lorenzo: bruciano quattro cassonetti Ama, danneggiato palo della luce; Napoli, incendia i cassonetti e fugge: arrestato piromane a Soccavo; Incendia cassonetti a Soccavo: L'immondizia mi dà fastidio; A processo il piromane. Incendia i cassonetti e aggredisce i carabinieri: arrestato 45enne del postoSOCCAVO – Notte di paura a Soccavo, dove via Detta Pacifico si è trasformata in pochi istanti in un corridoio di fumo e fiamme. I carabinieri della Incendia i cassonetti e aggredisce i carabinieri: ar ... marigliano.net Napoli, incendia i cassonetti e fugge: arrestato piromane a SoccavoSiamo nel quartiere Soccavo e i carabinieri della stazione Napoli rione Traiano stanno percorrendo via Detta Pacifico quando notano alcuni ... msn.com I cassonetti dell’immondizia e quelli con la segatura, le rotoballe di fieno e le sterpaglie, la lavanderia e il divano. Dieci incendi tra il 13 e il 24 ottobre del 2024, giorno e notte, dentro e fuori, nell’area dell’agriturismo dove dal 2019 aveva preso un alloggio in aff - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.