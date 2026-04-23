Presunte irregolarità su campi solari nel Casertano indagate 4 persone e 2 società | sequestrati beni per 55 milioni

Quattro persone e due società sono al centro di un'indagine riguardante presunte irregolarità sui campi solari nel Casertano. Durante le operazioni, la guardia di finanza ha sequestrato beni mobili e immobili per un valore di 55 milioni di euro. Tra le società coinvolte figura una con sede a Milano, il suo rappresentante e una società controllante con sede in Olanda. Le autorità continuano le verifiche sulla vicenda.

Tempo di lettura: 2 minuti Beni mobili e immobili per 55 milioni di euro sono stati sequestrati oggi dalla guardia di finanza di Bari nei confronti di una società con sede a Milano, il suo rappresentante e la società controllante, che ha sede in Olanda. L’ipotesi di reato è di indebita percezione di erogazioni pubbliche per aver beneficiato di risorse non dovute, connesse alla produzione di energia elettrica con impianti fotovoltaici realizzati in provincia di Caserta. Gli indagati (in totale quattro persone e le due società) avrebbero prodotto dichiarazioni e documenti falsi al Gestore dei servizi energetici (Gse spa) per far risultare la...🔗 Leggi su Anteprima24.it

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