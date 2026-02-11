Maxi truffa ' Bonus Facciate' sequestrati crediti e beni per 77 milioni di euro Sigilli anche nel casertano

Le autorità hanno sequestrato crediti e beni per quasi 78 milioni di euro legati alla truffa sul “Bonus Facciate”. I sequestri riguardano crediti d’imposta ottenuti indebitamente e si estendono anche nel casertano. Si tratta di un maxi sequestro che mira a fermare un giro illecito che ha coinvolto molti cittadini e imprese. La Guardia di Finanza ha già messo i sigilli a diverse proprietà e somme di denaro sospette.

Maxi sequestro da 76,9 milioni di euro relativi a crediti d'imposta connessi al "Bonus Facciate" e indebitamente ottenuti. La guardia di finanza ha dato esecuzione al provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Venezia, nei confronti di 33 persone (di cui 19 indagate) e 23 società.

