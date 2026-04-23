Presunta setta a Pietralunga il Riesame dice no alla scarcerazione del capo ma libera la donna

Il Tribunale del Riesame di Perugia ha respinto la richiesta di scarcerazione per il presunto leader di una setta a Pietralunga, mantenendolo in custodia cautelare. Tuttavia, ha disposto la revoca della misura per una donna coinvolta, concedendole gli arresti domiciliari. La decisione si riferisce a due persone accusate nell’ambito di un’indagine condotta nella zona. La vicenda riguarda un presunto gruppo religioso finito sotto inchiesta.

Il Tribunale del Riesame di Perugia ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare emesse nei confronti di Alfredo Mangone e modificato quella nei confronti di Tatiana Ionel, concedendo gli arresti domiciliari. I due soggetti sono stati sottoposti alle misure cautelari nell’ambito.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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