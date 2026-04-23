Presunta setta a Pietralunga il Riesame dice no alla scarcerazione del capo ma libera la maestra

Il Tribunale del Riesame di Perugia ha respinto la richiesta di scarcerazione per il presunto leader di una presunta setta a Pietralunga, confermando la misura cautelare in carcere. Nel contempo, ha accolto la richiesta di modifica per un’altra persona, concedendole gli arresti domiciliari. La decisione riguarda due degli indagati coinvolti nell’indagine in corso, senza ulteriori dettagli sulle accuse o sulle modalità dell’inchiesta.

Il Tribunale del Riesame di Perugia ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare emesse nei confronti di Alfredo Mangone e modificato quella nei confronti di Tatiana Ionel, concedendo gli arresti domiciliari. I due soggetti sono stati sottoposti alle misure cautelari nell’ambito.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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