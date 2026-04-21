Presunta setta a Pietralunga il Riesame decide se liberare i maestri

Hanno chiesto al Tribunale del Riesame di Perugia di poter lasciare il carcere di Capanne. Alfredo Mangone, 56 anni, e Tatiana Ionel, 48, i presunti vertici della setta "Conoscenza è Libertà" con sede a Pietralunga, o, in subordine, la detenzione domiciliare. I loro difensori, gli avvocati.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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