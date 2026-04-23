La maggioranza consiliare a supporto del primo cittadino ha preso posizione per chiarire le voci che stanno circolando sui social network riguardo a una presunta fusione tra i due Comuni. In queste ore, sono state diffuse diverse interpretazioni e notizie non confermate ufficialmente, e la squadra di governo ha deciso di intervenire pubblicamente per fare chiarezza sulla situazione.

Tempo di lettura: 1 minuto La maggioranza consiliare a sostegno del Sindaco D’Acunzi interviene per fare chiarezza rispetto a notizie e interpretazioni che stanno circolando in queste ore sui social. In merito al tema della presunta fusione tra i Comuni di Nocera Superiore e Nocera Inferiore, si ribadisce con fermezza che tale ipotesi non trova alcun riscontro nel programma di mandato dell’attuale Amministrazione. Si tratta, dunque, di ricostruzioni prive di fondamento. Come già chiarito dal Sindaco Gennaro D’Acunzi nel corso dell’incontro pubblico tenutosi a Nocera Inferiore, dedicato ai temi del verde e dell’ambiente, non esiste alcun riferimento, diretto o indiretto, a progetti di fusione tra i due enti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Presunta fusione tra Nocera Superiore e Inferiore: la maggioranza fa chiarezza

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