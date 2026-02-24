Un altro morto sul lavoro | operaio e rapper 24enne schiacciato tra due motrici a Nocera Inferiore

Carmine Albero, giovane operaio e rapper di 24 anni, è morto dopo essere stato schiacciato tra due motrici a Nocera Inferiore. La causa dell’incidente risale a un errore durante le operazioni di carico in un cantiere edile. Il fatto si è verificato nella tarda mattinata di lunedì, lasciando senza parole colleghi e familiari. La sua morte porta ancora una volta l’attenzione sui rischi sul lavoro in questa zona.

È morto a 24 anni in un incidente sul lavoro Carmine Albero, operaio con la passione per la musica. L’incidente è successo nella tarda mattinata di lunedì a Nocera Inferiore, Salerno. Il giovane, originario di Sarno, lavorava come operaio in un’azienda di logistica, specializzata nella riparazione di camion. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era in mezzo a due mezzi che si trovavano in riparazione. Improvvisamente una terza motrice avrebbe urtato uno dei due mezzi fermi, spingendolo sul ragazzo. Secondo le prime ricostruzioni, la terza motrice si sarebbe mossa a causa della manovra di retromarcia di un altro operaio, non accortosi della presenza del giovane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tragedia sul lavoro a Nocera Inferiore: morto 24enneUn giovane di 24 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro a Nocera Inferiore.

Morto sul lavoro nel Milanese: operaio schiacciato da un macchinarioUn operaio di 37 anni ha perso la vita venerdì pomeriggio a Bernate Ticino, nel Milanese, dopo essere stato schiacciato da un macchinario durante il turno di lavoro.

Piango Carmine Albero, 24 anni, originario di Sarno e morto a Nocera Inferiore da operaio in un'officina che si occupa della riparazione di camion. E’ rimasto schiacciato tra due mezzi. x.com