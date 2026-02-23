Pronto soccorso di Arezzo | accoglienza e codici minori affidati all’esterno

Il sindacato Nursind critica l’Asl Toscana Sud-Est per aver deciso di esternalizzare l’accoglienza e i codici minori al pronto soccorso di Arezzo. Questa scelta, motivano, potrebbe compromettere la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti più giovani. L'organizzazione teme che la gestione esterna possa portare a una riduzione dell’efficienza e a tempi di attesa più lunghi. La decisione ha già sollevato numerose preoccupazioni tra gli operatori sanitari e i familiari dei piccoli assistiti.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, esprime forte contrarietà e preoccupazione circa l’intenzione dell’ Asl Toscana Sud-Est di affidare in convenzione la gestione del servizio di accoglienza e codici di accesso minori presso il pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo. E la segreteria aretina lancia l’allarme. “Il messaggio sotteso - spiega il segretario Claudio Cullurà - per noi è grave, perché certifica che il servizio pubblico sta abdicando al privato, dal momento che non è più in grado di mantenere adeguati livelli di servizi e assistenza”. La delibera numero 131 del 9 febbraio, della quale non è stata fatta preventiva informativa alle organizzazioni sindacali, prevede la gestione in convenzione del servizio di accoglienza e codici di accesso minori presso il pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo durante le 12 ore diurne sette giorni su sette. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Allarme Cgil: "570mila euro per privatizzare codici minori e accoglienza. Il pronto soccorso peggiora"L’ospedale di Arezzo rischia di peggiorare ancora di più.

Prato, il pronto soccorso sotto stress: boom di accessi nel 2025. Troppi codici minoriIl pronto soccorso di Prato si trova a gestire un incremento significativo degli accessi nel 2025, soprattutto durante il picco influenzale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Arezzo: uno studio sul sangue apre prospettive per la diagnosi della sepsi - AVIS; Pronto soccorso di Arezzo, la Asl Tse apre al mondo del volontariato. Le associazioni: Valutiamo; Arezzo, scontro sulla gestione del Pronto Soccorso: la UIL FPL chiede un tavolo immediato; Cisl: Pronto soccorso esternalizzato? Scelta che ci preoccupa.

Mancano i medici al pronto soccorso di Arezzo, la Asl apre al mondo del volontariato per codici minori e accoglienza. La replica alla CgilPronto soccorso di Arezzo, nessuna privatizzazione. La Asl Toscana sud est ha affidato ad una nota la replica alla Cgil intervenuta sulla decisione dell'Azienda sanitaria di rivolgersi, attraverso u ... corrierediarezzo.it

Toscana. Inaugurato il nuovo pronto soccorso di ArezzoÈ un punto di arrivo importante del percorso che abbiamo fatto per il rinnovamento dei pronto soccorso degli ospedali toscani. Mi auguro che il lavoro fatto possa servire ai cittadini per essere ... quotidianosanita.it

Quello che era iniziato come un video per i social è finito al pronto soccorso per la creatrice di contenuti russa Mariana Barutkina, che poche settimane fa era diventata madre. L’influencer ha cercato di replicare lo “Stiletto Challenge”, ispirato alla canzone “Hig - facebook.com facebook

Il #23febbraio 1908 moriva #FriedrickvonEsmarch. Chirurgo. Introdusse un kit di pronto soccorso ed il triage sul campo di battaglia. La benda di E. è un pezzo triangolare di lino o cotone, che ha un lato lungo 1.2 m. Si può usare piegato o aperto e applicato in x.com