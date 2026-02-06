Sanità e lste d’attesa l' Ausl replica a Vignali | Dati citati parziali e non rappresentativi dell’attività reale

L’Ausl risponde a Vignali sulle liste d’attesa: “I dati citati sono parziali e non rappresentano l’attività reale”. Secondo l’azienda sanitaria, nel 2025 sono state svolte più visite e diagnostica rispetto al 2019, contrariamente a quanto sostenuto. La replica arriva dopo le critiche del politico, che aveva sollevato dubbi sui numeri ufficiali.

"Le prestazioni erogate nel 2025, tra visite e diagnostica, si assestano a volumi superiori all'anno 2019". L'Ausl Romagna interviene attraverso una nota per fare chiarezza sui dati relativi alle prestazioni sanitarie richiamati dal consigliere regionale di Forza Italia Pietro Vignali.

