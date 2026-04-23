Presila Cosentina | il sindacato chiede il fallimento per salvare i salari

La Uiltrasporti di Cosenza ha richiesto il fallimento della Presila Cosentina SpA, un'azienda coinvolta in problematiche gestionali. La richiesta mira a risolvere le difficoltà finanziarie e amministrative dell’impresa, con l’obiettivo di tutelare i salari dei lavoratori. La decisione segue le segnalazioni di criticità interne e si inserisce nel quadro delle procedure legali previste in casi di crisi aziendali.

? Cosa sapere Uiltrasporti Cosenza chiede il fallimento della Presila Cosentina SpA per le criticità gestionali.. L'udienza al tribunale per il recupero di TFR e tre mensilità sarà il 21 maggio.. La Segreteria Territoriale Uiltrasporti di Cosenza ha presentato la richiesta formale di fallimento per la Presila Cosentina SpA, dopo che le criticità gest???? e i problemi economici hanno compromesso la stabilità dell’azienda. Questa decisione, definita dai rappresentanti sindacali come una scelta sofferta ma indispensabile, nasce dalla necessità di tutelare i lavoratori che si trovano oggi a fronteggiare un futuro occupazionale incerto. La mossa legale mira a fornire uno strumento concreto per permettere il recupero del TFR e delle ultime tre mensilità che risultano arretrate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Presila Cosentina: il sindacato chiede il fallimento per salvare i salari Notizie correlate Livorno, Logistica nel caos: Sfruttamento, aggressioni e salari da 6 euro. Sindacato chiede intervento urgente.Livorno è scossa da una serie di denunce mosse dall'Unione sindacale di base (Usb) che dipingono un quadro allarmante del settore della logistica... Brindisi: Eni in pausa, il sindacato chiede decisioni entroLa Filctem Cgil ha lanciato un monito urgente: i tavoli interministeriali per il rilancio industriale a Brindisi non possono più essere rinviati. Contenuti di approfondimento Si parla di: Presila Cosentina, chiesto il fallimento: udienza fissata il 21 maggio · CosenzaChannel.it; Presila Cosentina, Uiltrasporti chiede il fallimento della società. Presila Cosentina, chiesto il fallimento: udienza fissata il 21 maggioLa Uiltrasporti Cosenza parla di scelta sofferta ma necessaria per consentire ai lavoratori di recuperare Tfr e ultime mensilità arretrate ... cosenzachannel.it