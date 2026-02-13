Livorno Logistica nel caos | Sfruttamento aggressioni e salari da 6 euro Sindacato chiede intervento urgente

Livorno, 27 aprile 2024 – La logistica nel porto di Livorno sta vivendo giorni di grande tensione. L’Unione sindacale di base (Usb) denuncia un aumento di casi di sfruttamento, con lavoratori che subiscono aggressioni e licenziamenti senza motivo. I contratti a cottimo, che prevedono salari di appena sei euro all’ora, alimentano il malcontento tra gli operai. La situazione ha spinto il sindacato a chiedere con urgenza un intervento da parte delle istituzioni, per fermare queste pratiche e mettere fine alle ingiustizie.

Logistica Livornese nel Vortice: Denunce di Sfruttamento e Appello a un Intervento Istituzionale. Livorno è scossa da una serie di denunce mosse dall’Unione sindacale di base (Usb) che dipingono un quadro allarmante del settore della logistica portuale: lavoratori aggrediti, licenziamenti ingiustificati e contratti a cottimo che prevedono retribuzioni di soli sei euro l’ora. La situazione, emersa a febbraio 2026, solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza e la dignità del lavoro nei piazzali e interporti della città, mentre le istituzioni sembrano concentrate su altre priorità. Un “Far West” Lavorativo: Aggressioni e Precarietà nei Piazzali.🔗 Leggi su Ameve.eu Vertenza centrale Enel: la Cgil chiede l'intervento urgente del governo La vertenza della centrale Enel “Federico Secondo” di Brindisi ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori e le istituzioni locali. Costa a rischio a Punta Pellaro e Bocale, Milia chiede intervento urgente del Comune Milia richiede un intervento immediato del Comune per la tutela della costa tra Punta Pellaro e Bocale, che sta subendo un’erosione significativa. Contenuti correlati Argomenti discussi: Lavoratori picchiati e licenziamenti, ma politica e istituzioni pensano alla movida; Raccolta rifiuti al porto di Livorno, bando da 40 milioni di euro. Livorno Cold Chain, quando l’integrazione funzionaUna vera e propria squadra, quella schierata in campo dall’Ente Portuale, che caratterizza la rilevanza di Livorno in un mercato che nel 2025 ha raggiunto a livello nazionale una valore della ... ilnautilus.it Formatica Scarl. . Lezione di Pilotaggio Droni per gli allievi del corso LOGIS - Logistica e Trasporti di #Livorno. Competenze che "volano alto" per formare nuove professionalità. Le basi del pilotaggio dei droni per il controllo e la gestione delle attività logistic - facebook.com facebook