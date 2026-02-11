Il Comune di Bollate annuncia l’arrivo di due nuovi medici di medicina generale. Grazie agli ambulatori inaugurati lo scorso anno e realizzati con Gaia Servizi, ora i cittadini possono contare su più medici disponibili. Uno dei medici ha scelto di stabilirsi proprio a Bollate, portando un servizio in più alla comunità.

© Ilnotiziario.net - Due nuovi medici di Medicina generale a Bollate

Negli ultimi anni, la medicina generale in Campania ha vissuto una fase critica, con numerose assegnazioni di nuovi medici che non hanno trovato copertura.

