La violenza non fa differenze | a Sant’Agata Li Battiati la presentazione del libro di Patrick Battipaglia

Venerdì pomeriggio, nel teatro di Sant’Agata Li Battiati, si è svolta la presentazione del libro di Patrick Battipaglia, Commissario per l’Italia insulare del Partito Animalista Italiano. L’autore ha parlato del suo lavoro e delle storie raccolte, cercando di sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza. Numerose persone hanno partecipato, ascoltando con attenzione e riflettendo sulle parole di Battipaglia.

Venerdì 13 febbraio alle ore 18:00, presso il Teatro del Polo Culturale di Sant'Agata Li Battiati, si terrà la presentazione del libro "La violenza non fa differenze" di Patrick Battipaglia, Commissario per l'Italia insulare del Partito Animalista Italiano, un'opera che affronta il tema della violenza come fenomeno trasversale, capace di colpire animali ed esseri umani secondo le stesse logiche di sopraffazione e indifferenza.

