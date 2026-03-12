Un Villaggio dell’Accoglienza per superare il ghetto | presentato alla Prefettura di Foggia il progetto di Regione Puglia per Borgo Mezzanone

Alla Prefettura di Foggia è stato presentato il progetto della Regione Puglia per il Villaggio dell’Accoglienza a Borgo Mezzanone, con l’obiettivo di superare le condizioni del ghetto. È stata avviata una gara pubblica per la ristrutturazione dell’ex Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo. Il progetto prevede interventi specifici per migliorare le strutture e le condizioni di vita nella zona.

Un Villaggio dell’Accoglienza per superare il ghetto: presentato alla Prefettura di Foggiail progetto di Regione Puglia per Borgo Mezzanone Al via la gara aperta per la ristrutturazione dell’ex CARA. Nelle prossime settimane l’avvio del cantiereda 13,7 milioni di euro del POC Legalità Questa mattina, alla Prefettura di Foggia, si è tenuta una riunione di coordinamento interistituzionale per il “Villaggio dell’Accoglienza”, il progetto della Regione Puglia che, attraverso 13,7 milioni di euro del POC Legalità 2014-2020 del Ministero dell’Interno, darà nuova vita all’ex C.A.R.A. di Borgo Mezzanone, che interessa i territori di Foggia e Manfredonia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Un Villaggio dell’Accoglienza per superare il ghetto: presentato alla Prefettura di Foggia il progetto di Regione Puglia per Borgo Mezzanone Articoli correlati Leggi anche: Presa Diretta a Borgo Mezzanone, il ghetto più grande d'Europa dove i braccianti sono nelle mani di pochi predatori Foggia sulle orme di Federico II: presentato il progetto culturale 'Sui passi dell’Imperatore'Il progetto è stato illustrato da Giuseppe De Lillo, rappresentante dell’associazione Daunia in Italy, che ha spiegato obiettivi e prospettive...