Lo straordinario successo di un film prodotto scritto diretto e interpretato da una sola persona

Un film scritto, diretto e interpretato da un solo artista sta facendo parlare di sé. Si tratta di “Iron Lung”, un progetto di Markiplier, noto youtuber. La sua community ha preso in mano la distribuzione e ha portato il film al cinema, superando ogni aspettativa. Un esempio di come il web possa cambiare le regole del mercato cinematografico.

Il problema per lo youtuber Markiplier era solo come distribuire al cinema “Iron Lung”: a quello ci ha pensato la sua community Finora ha incassato quasi 18 milioni di dollari, superando il costosissimo documentario su Melania Trump e precedendo di poco Send Help, l’ultimo film di Sam Raimi prodotto da Walt Disney. Il tutto a fronte di un investimento iniziale di appena 3 milioni: pochissimi, considerando il costo medio delle produzioni che ottengono risultati del genere. Le riviste di settore ne stanno parlando tantissimo: non perché sia bello, anzi sembra molto brutto; ma perché il successo di Iron Lung è per molti versi eccezionale. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Lo straordinario successo di un film prodotto, scritto, diretto e interpretato da una sola persona Approfondimenti su Markiplier Iron Lung “La moglie perfetta” spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giulia Trippetta dal 21 al 23 gennaio allo Spazio Diamante Dal 21 al 23 gennaio, allo Spazio Diamante di Roma, va in scena Più volti, una sola pellicola: 20 attori che hanno interpretato ruoli diversi nella stesso film Nel cinema, è comune che un attore interpreti ruoli diversi, adattandosi a personaggi vari e spesso distanti tra loro. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. L'esordio alla regia di Sergio Citti | con Franco Citti | Film Completo | Ostia Ultime notizie su Markiplier Iron Lung Argomenti discussi: Grande successo nel weekend per Murmuration: oltre 2000 gli spettatori che hanno affollato il Palaghiaccio di Trento; Stefano Nazzi - Indagini live 2026; Riflettori su Sidùn, omaggio a Fabrizio De André; Paolo Ruffini | Din Don Down. Monster 4, dalla storia di Lizzie Borden al ritorno di Charlie Hunnam: cosa sappiamo della prossima stagione?Dopo lo straordinario successo della terza stagione, è già tempo di pensare al nuovo caso su cui si concentra la nuova storia con Hunnam già confermato nel cast Monster, serie antologica incentrata su ... movieplayer.it Mondiali ciclismo, Salis 'Genova orgogliosa di Finn'A nome mio personale e dell'intera città di Genova, desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni a Lorenzo Finn per lo straordinario trionfo ai Campionati del Mondo U23 di ciclismo su strada ... ansa.it Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico e di critica la grande mostra monografica dedicata a #RodneySmith, ospitata a Palazzo Roverella #Rovigo #cultura - facebook.com facebook

