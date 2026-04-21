Dalla Regione quattro nuovi bandi per le imprese | favoriti giovani donne e filiere innovative

Giovedì alle 15 si terrà a Palermo la presentazione di quattro nuovi bandi regionali rivolti alle imprese siciliane. L’incontro si svolgerà nella sala Libero Grassi degli uffici di via degli Emiri 35 e vedrà la consegna ufficiale delle iniziative che puntano a sostenere, tra gli altri, giovani, donne e settori innovativi. I bandi sono destinati a favorire la crescita economica e l’imprenditorialità nell’isola.

Saranno presentati giovedì (23 aprile) alle 15, nella sala Libero Grassi degli uffici regionali di via degli Emiri 35 a Palermo, quattro nuovi bandi destinati a sostenere lo sviluppo economico e l’imprenditorialità in Sicilia. L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Attività produttive, l'assessore Tamajo presenta quattro nuovi bandi per lo sviluppo delle impreseDomani a Palermo, l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, illustrerà le opportunità previste dal Pr Fesr Sicilia 2021-27. Dalla Regione oltre 18 milioni per il vino piemontese: i nuovi bandiL'assessora Bongioanni: "Sostegno agli investimenti in cantina, promozione internazionale in Paesi extra Ue e ristrutturazione vigneti. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lavoras: dal 4 maggio 2026 al via proposte progettuali telematiche dei Comuni per attivazione nuovi cantieri; Frana a Niscemi, indagati gli ultimi quattro presidenti della Regione Sicilia; Sagra del Carciofo 2026, quattro treni straordinari tra Roma e Ladispoli; Frana Niscemi, 13 indagati: ci sono anche gli ultimi 4 governatori. Sanità, dalla Regione in arrivo 154 milioni per nuovi reparti e apparecchiature tecnologicheI fondi, risultanti dagli utili ottenuti nell’esercizio 2023-24, saranno distribuiti tra le Asl, i policlinici e le aziende ospedaliere di Roma e di tutto il Lazio ... romatoday.it Dalla Regione quasi 3 milioni per nuovi parcheggi pubblici in sei Comuni toscaniNuove risorse per la realizzazione di ulteriori 6 parcheggi pubblici in Toscana grazie ad un nuovo scorrimento del ‘Bando parcheggi’, destinato ai Comuni toscani per la realizzazione o la ... lanazione.it Le opere realizzate dalla Regione Veneto in vista dell'avvio della stagione balneare facebook La vaccinazione contro la #pertosse è offerta gratuitamente dalla Regione #Piemonte a tutte le donne in gravidanza e ai loro familiari più stretti: è un gesto che permette di creare un vero e proprio “bozzolo protettivo” attorno al neonato/a regione.piemonte.it/ x.com