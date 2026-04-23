Presentata la raccolta di Denise Catalano successo di pubblico alla fondazione Tricoli

Sala conferenze gremita alla fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli per la presentazione della raccolta di racconti brevi "Ci siamo letti prima di amarci e altri racconti di memoria storia vita" della scrittrice siciliana Denise Catalano, pubblicata da Edizioni Ex Libris con prefazione di Maria.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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