C’era una volta carta d’identità di… carta | dal 4 agosto 2026 non sarà più valida

Dal 4 agosto 2026 la carta d’identità di carta non sarà più valida. La decisione è già nota, ma ora si avvicina la data di scadenza. Le persone devono prepararsi per passare ai nuovi documenti elettronici, che diventeranno obbligatori. Chi ha ancora quella cartacea dovrà fare il cambio in tempo per evitare problemi. La fine dell’era della carta si avvicina, e molti si chiedono come cambierà la burocrazia.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Alle cose ci si affeziona. E fra queste c'è la classica carta d'identità cartacea. In quanti ancora la custodiscono nel portafogli e la esibiscono nei casi in cui viene richiesta? È però arrivato il momento di guardare avanti, dal 4 agosto 2026 andrà ufficialmente in pensione, sostituita dalla CIE, la Carta d'identità elettronica. Perché ridursi all'ultimo minuto rischiando l'attesa allo sportello? Ai cittadini che dovranno fare questo passaggio, il consiglio è di prenotare con calma un appuntamento allo Sportello unico. Basta un click su appuntamenti.comune.arezzo.it o un messaggio WhatsApp al 3427777361 o una mail a unico@comune.

