Aeroitalia scommette sullo scalo di Salerno | investimenti e collegamenti internazionali si presenta il piano

Aeroitalia annuncia un nuovo piano per lo scalo di Salerno, con investimenti mirati a rafforzare i collegamenti internazionali e a mantenere un aeromobile stabile in aeroporto. La compagnia ha presentato le sue strategie per sviluppare la presenza dello scalo e ampliare le rotte disponibili, puntando a un incremento delle operazioni e alla stabilità delle attività.

Aeroitalia punta sull’aeroporto di Salerno con un nuovo piano di investimenti che prevede l’attivazione di collegamenti internazionali e il posizionamento stabile di un aeromobile presso lo scalo. I dettagli dell’operazione saranno presentati nel corso di una conferenza stampa in programma lunedì 16 marzo alle ore 11, 30 nella sede della Camera di commercio di Salerno, in via Roma. L’iniziativa servirà a illustrare la strategia della compagnia aerea per rafforzare la presenza sullo scalo salernitano, destinato a svolgere un ruolo sempre più rilevante nel sistema aeroportuale campano. Nel corso dell’incontro saranno annunciati i nuovi collegamenti previsti e le caratteristiche operative dell’aereo che Aeroitalia intende basare stabilmente a Salerno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

