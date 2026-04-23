Nel nostro Istituto Comprensivo, da diversi anni, le docenti di scienze collaborano con un’associazione locale per promuovere attività di eco-volontariato tra gli studenti. Questa collaborazione mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza di prendersi cura dell’ambiente attraverso progetti e iniziative pratiche. Le attività coinvolgono principalmente interventi di pulizia e educazione ambientale, con l’obiettivo di creare maggiore consapevolezza sulla tutela del territorio.

Nel nostro Istituto Comprensivo da vari anni è attiva una collaborazione tra le docenti di scienze e un’associazione locale per sensibilizzare noi giovani a prenderci cura dell’ambiente. In particolare, ogni classe prima della Scuola secondaria di primo grado ’G. Leopardi’ ha trattato l’argomento attraverso una serie di lezioni teoriche per poi fare un’esperienza diretta di service learning: ripulire una parte dell’argine del torrente Tiepido. L’uscita sul territorio è cominciata con l’arrivo al torrente insieme a un gruppo di eco-volontarie che ci hanno fornito un paio di pinze, guanti e un sacco per raccogliere i rifiuti. Dopo aver...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prendersi cura dell’ambiente. L’importanza dell’eco-volontariato

Carl Lutz, un diplomate en résistance

Notizie correlate

Siglato il patto per la cura del quartiere: volontari e Comune uniti per la cura dell'ambienteIl Comune di Forlì ha siglato un patto di collaborazione con i volontari del Comitato di quartiere Bussecchio per la manutenzione e la cura delle...

Corsa, ambiente e paesaggio: al via la Eco Perugia Eco Marathon per campioni e amatoriC'è tempo per l'iscrizione fino al 30 aprile, ma al momento 250 atleti e appassionati si sono iscritti alla prima edizione della Perugia Eco Marathon...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Prendersi cura dell’ambiente. L’importanza dell’eco-volontariato; Foiano, Liberi dai Rifiuti: scuole in campo per prendersi cura dell’ambiente; Giornata della Terra: difenderla non è una scelta ideologica, ma una responsabilità inevitabile; Giornata della Terra 2026, i 100 fuoriclasse in campo e in rete per prendersi cura del pianeta e di tutti noi [NAVIGA LA LISTA].

A Bibbiena appuntamento con liberi dai rifiutiUno degli appuntamenti per l’ambiente promossi nell’ambito dei percorsi educativi di Unicoop Firenze per le scuole e realizzati in collaborazione con Legambiente ... msn.com

Difesa dell’ambiente, al via il tour green di Save the PlanetMilano, 15 apr. (askanews) – E’ partito da Brisighella, incantevole borgo del Ravennate, il progetto nazionale Look Up Clean Up, promosso dall’associazione no-profit Save the Planet per diffondere u ... askanews.it

Prendersi Cura - facebook.com facebook