Siglato il patto per la cura del quartiere | volontari e Comune uniti per la cura dell' ambiente

Il Comune di Forlì ha firmato un accordo con i volontari del Comitato di quartiere Bussecchio, dedicato alla manutenzione delle aree verdi e delle piante da frutto presenti nel quartiere. L’intesa prevede interventi condivisi per la cura degli spazi pubblici e delle zone verdi, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto ambientale della zona. La collaborazione tra enti pubblici e cittadini volontari si concretizza attraverso questa iniziativa.

Il Comune di Forlì ha siglato un patto di collaborazione con i volontari del Comitato di quartiere Bussecchio per la manutenzione e la cura delle aree verdi e delle piante da frutto della zona. La delibera di Giunta comunale definisce questa intesa come “una forma di collaborazione tra cittadini.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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