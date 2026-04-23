Durante la Milano Design Week sono stati osservati due look di bellezza distinti. Margot Robbie ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli con un bob accompagnato da una frangia trasparente, creando un effetto leggero e sfumato. Zoe Saldana ha invece indossato un trucco nude scultoreo, caratterizzato da giochi di luci che mettono in risalto i lineamenti del volto. Entrambi gli outfit hanno attirato l’attenzione per le scelte di stile e cura dell’immagine.

L a milano Desogn Week dà lezioni anche di bellezza, complici due ospiti d’onore. Margot Robbie ha fatto la sua comparsa con il suonuovo bob con frangia trasparente, effetto vedo e non vedo. Con lei, un’altra icona di belellzza contemporanea, il premio Oscar Zoe Saldana che ha scelto un perfetto make up nude luminosissimo. Entrambi da copiare. Zoe Saldaña e Margot Robbie milanesi per una sera in Corso Venezia X Margot Robbie e la frangia “trasparente” alla Milano Design Week. Margot Robbie ha ormai messo da parte l’hairlook à la Barbie. In occasione dell’apertura di RH Milan durante la Milano Design Week, ha sfoggiato una frangia leggera e sofisticata, altrettanto di design, firmata dall’hairstylist Cervando Maldonado.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Prendere appunti sui due beauty look da copiare: la frangia trasparente di Margot Robbie e il make up nude scultoreo, gioco perfetto di luci, di Zoe Saldana

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