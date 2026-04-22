Zoe Saldana e Margot Robbie all' apertura della gallery italiana di Rh | un pezzo di Hollywood a Milano per la design Week

A Milano, durante la settimana del design, si è tenuto un evento di apertura della prima galleria italiana del marchio di arredamento di lusso nord americano. Per l'occasione, è stato organizzato un cocktail party a cui hanno partecipato anche due attrici di Hollywood, Zoe Saldana e Margot Robbie. L'evento ha visto la presenza di numerosi ospiti e rappresentanti del settore del design.

Milano, 22 aprile 2026 – Un pezzo di Hollywood a Milano nella settimana del design. Per il cocktail party per l'opening della prima Gallery italiana di RH, brand dell'arredamento di lusso nord americano, presenti in città anche le star Zoe Saldana e Margot Robbie. Gary Friedman, Chairman e CEO di RH, ha ospitato la serata insieme a un host committee (gruppo di personalità che affianca i co-chair nella rappresentazione pubblica dell'evento) che contava anche Eleonora Abbagnato e Roberto Bolle. epa11212826 Margot Robbie arrives for the 96th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in the Hollywood neighborhood of Los Angeles, California, USA, 10 March 2024.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Zoe Saldana e Margot Robbie all'apertura della gallery italiana di Rh: un pezzo di Hollywood a Milano per la design Week Notizie correlate Le star hollywoodiane brillano all’inaugurazione di "RH Milan, The Gallery", evento tra i più esclusivi della Milano Design Week L’elettricità, il fermento e la vita mondana del Fuorisalone di Milano continuano ad attirare celebrità da tutto il mondo. Alla presentazione milanese di "RH Milan, The Gallery", Margot Robbie ha proposto un’eleganza rilassata e perfettamente calibrata.Alla presentazione milanese di RH Milan, The Gallery, il 21 aprile 2026, è arrivata a sopresa Margot Robbie. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: L'attrice Salma Hayek sfoggia con eleganza i suoi capelli grigi naturali.; Margot Robbie & Zoe Saldaña Attend Rh Milan Gallery Unveiling in Italy. Salone del Mobile come Hollywood con star ospiti agli eventi da Zoe Saldana a Jessica Chastain e Margot RobbieGli eventi in città, tra cene, aperture e presentazioni, attirano sempre più ospiti internazionali. Tra moda, cinema e imprenditoria ... corriere.it Zoe Saldana è la miglior attrice non protagonista agli Oscar 2025Sono la prima dominicana a ricevere l'Oscar dice Zoe Saldana, molto emozionata, premiata agli Academy per il suo ruolo in Emilia Pérez. Prima nomination e primo Oscar per Zoe Saldana, che in lacrime ... movieplayer.it Zoe Saldana - facebook.com facebook Mercoledì 22 e giovedì 23 aprile il casting del film di Netflix che si girerà tra il lago d’Iseo e Positano. Protagonisti gli attori Matthew McConaughey e Zoe Saldana. Gli operatori turistici: «Case e appartamenti prenotati per settimane». x.com