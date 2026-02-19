Torna il premio letterario Città di Ladispoli | iscrizioni aperte fino al 5 ottobre

Il premio letterario “Città di Ladispoli” riapre le iscrizioni dopo aver ricevuto numerose adesioni, a causa dell’interesse crescente degli scrittori italiani. L’Associazione Culturale “Solidarietà Sociale” ha annunciato ufficialmente l’avvio della quindicesima edizione del concorso, pubblicando il bando e invitando i partecipanti a iscriversi entro il 5 ottobre. Quest’anno, il premio si distingue per il coinvolgimento di nuovi giudici e una giuria più ampia. La competizione si svolgerà tra marzo e aprile, attirando attenzione da tutta Italia.

Ladispoli, 19 febbraio 2026 – Il mondo della cultura torna a guardare verso il litorale laziale. L’Associazione Culturale “Solidarietà Sociale” ha ufficialmente dato il via alla quindicesima edizione del Premio Letterario Nazionale “Alsium” Città di Ladispoli, pubblicando il nuovo bando e aprendo le iscrizioni per l’anno 2026, un traguardo che ne consolida il ruolo di assoluto rilievo nel panorama culturale italiano. A testimoniare l’alto valore dell’iniziativa è la straordinaria carrellata di patrocini istituzionali che accompagnano il premio: dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Camera dei Deputati, passando per il Senato della Repubblica, il Ministero della Cultura e la Regione Lazio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Casalnuovo di Napoli, torna il Premio Letterario “Una Città Che Scrive”A Casalnuovo di Napoli torna il Premio Letterario “Una Città Che Scrive”. Leggi anche: Comuni, Premio città italiana dei giovani: candidature aperte fino al 15 febbraio Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Al via la 3ª edizione del Premio Letterario Nazionale AiCS Raccontare lo Sport; Il premio Pablo Neruda. Parata di campioni-poeti; Premio letterario Insieme si cresce: annunciata la giuria della seconda edizione; Sette visioni per capire il presente: Nicola Lagioia e i grandi autori si interrogano sul futuro. Torna il premio letterario Città di Ladispoli: iscrizioni aperte fino al 5 ottobreUn traguardo che ne consolida il ruolo di assoluto rilievo nel panorama culturale italiano ... ilfaroonline.it Premio letterario Michele Serio, la narrativa di genere torna protagonistaAmmesse al concorso letterario opere inedite nelle categorie ‘grottesco e pulp’, ‘giallo e noir’, ‘fantasy ed esoterico’. Bando aperto fino al 7 giugno, premiazione il 24 ottobre a Bacoli ... quotidiano.net Torna il Premio Social, quest'anno firmato CDA TV Potete scriverci alla nostra email: [email protected] o sui nostri social IG,FB e TT. Una produzione di: Amalfi Coast Network - Costa d’Amalfi TV CDA TV ©2025 Tutti i diritti riservati #costadamalfitv facebook Un premio che ci sta a Torna il Premio Milo 2026! Il concorso letterario su #diversità e #disabilità ispirato alle favole "Storia di Milo" di @CostanzaRdO Scadenza: 16 marzo Racconti e video: [email protected] Pubblicazione su Corriere.it x.com