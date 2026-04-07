Rinasce Rosi | 3 trasfusioni e un miracolo per la gatta aggredita

Una gatta di otto anni, colpita da violenze a Roma tra il 22 e il 23 marzo, ha ricevuto tre trasfusioni di sangue durante il suo ricovero ospedaliero. Dopo i trattamenti, la salute dell’animale si è stabilizzata e sono stati registrati segnali di miglioramento. La gatta, che aveva subito ferite importanti, si trova attualmente sotto osservazione veterinaria. La vicenda ha suscitato attenzione tra i cittadini e gli addetti ai lavori nel settore animale.

Rosi, una gatta di otto anni, ha superato la fase critica dopo essere stata vittima di gravi violenze a Roma tra il 22 e il 23 marzo. L’animale è in via di guarigione e ha già individuata la famiglia che la accoglierà definitivamente. Il risveglio clinico è avvenuto dopo tredici giorni di terapia intensiva in un centro specialistico. Per salvare la vita della felina sono state necessarie tre trasfusioni di sangue e un protocollo di cure costanti. L’animale, che apparteneva a una colonia situata nel parco di Tor Tre Teste, era stata rinvenuta in uno stato di salute precario all’interno di un giardino condominiale in via Tovaglieri. I medici veterinari hanno stabilito che le lesioni riportate erano compatibili con aggressioni causate da un essere umano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rinasce Rosi: 3 trasfusioni e un miracolo per la gatta aggredita Roma, orrore su Rosi: la gattina abusata resiste tra trasfusioni e infezioni, manifestazione il 3 aprileOtto giorni di ricovero: una battaglia ancora aperta C’è una piccola vita che resiste, nonostante tutto. Come sta la gattina Rosi stuprata a Roma: combatte, le trasfusioni di sangue la aiutanoAggiornamenti sulle condizioni della gattina Rosi: combatte, le trasfusioni di sangue la aiutano.