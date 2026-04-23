Premio Demetra 2026 all’on Princi per la cultura

L’onorevole Princi ha ricevuto il Premio Demetra 2026, un riconoscimento che celebra il lavoro nel campo della scuola, della cultura e della formazione. Il premio è stato conferito dall’associazione nazionale A.I. ed è rivolto a persone o enti che si sono distinti in queste aree. La cerimonia si è svolta di recente, con la presenza di rappresentanti di diverse istituzioni e organizzazioni.

Premio Demetra 2026: un riconoscimento dedicato a scuola, cultura e formazione. Premio nazionale A.I.PAR.C. Demetra “Irene Tripodi” 2026 La IX edizione del Premio nazionale A.I.PAR.C. Demetra “Irene Tripodi” 2026 rappresenta uno dei momenti più significativi del calendario culturale calabrese. Il premio, articolato nelle sezioni Università, istruzione, formazione, patrimonio culturale e arte della ceramica, nasce per valorizzare figure e percorsi che contribuiscono alla crescita culturale e civile dei territori. Il conferimento all’eurodeputata Giusi Princi. Particolare rilievo assume il riconoscimento attribuito all’eurodeputata Giusi Princi, premiata per la valorizzazione culturale dello scrittore di San Luca e per il sostegno ai processi di integrazione europea ispirati al pensiero alvariano.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Premio Demetra 2026 all’on. Princi per la cultura Notizie correlate Premio Demetra 2026, la letteratura ambientale torna protagonista(Adnkronos) – Al via la sesta edizione del Premio Demetra, il riconoscimento dedicato alla letteratura ambientale promosso da Comieco – Consorzio... Giusi Princi: 60 milioni UE per la cultura europeaIl nuovo bando 2026 di Creative Europe rappresenta un passaggio decisivo per il settore culturale europeo. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Premio Demetra 2026, aperto il bando: in gara i libri sull’ambiente; Reggio, il Museum Day illumina la Primavera della Bellezza AIParC · ilreggino.it; Dalle mostre al Castello Aragonese ai concerti in piazza: la Primavera della Bellezza arriva in città; Reggio Calabria, con la Primavera della Bellezza musica protagonista in occasione del Museum Day. Dalla Calabria all'Europa, il percorso di un autore che non ha mai reciso il legame con le proprie radici. Grande partecipazione in Consiglio Regionale per l'undicesima edizione del Premio Demetra - facebook.com facebook