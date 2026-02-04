Premio Demetra 2026 la letteratura ambientale torna protagonista

La sesta edizione del Premio Demetra è partita. La manifestazione celebra ancora una volta la letteratura ambientale, coinvolgendo scrittori e appassionati. Quest’anno il premio, promosso da Comieco e in collaborazione con SalernoLetteratura Festival, torna a mettere sotto i riflettori storie e tematiche legate alla tutela del nostro pianeta. La gara si rivolge a chi scrive di ambiente e di sostenibilità, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico attraverso le parole.

(Adnkronos) – Al via la sesta edizione del Premio Demetra, il riconoscimento dedicato alla letteratura ambientale promosso da Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica – in collaborazione con SalernoLetteratura Festival. Il bando è aperto alle opere pubblicate da editori indipendenti tra il 1° gennaio 2023 e il 31 gennaio.

