Al via la decima edizione della Marcia in Blu per l' Autismo

È iniziata la decima edizione della Marcia in Blu per l’Autismo, con partenza da Pordenone e Fidenza. L’evento è organizzato dalla Fondazione Bambini e Autismo e si svolge in vista della giornata mondiale dedicata all’autismo, istituita dall’Onu nel 2007. La marcia coinvolge numerose persone e mira a sensibilizzare sull’autismo attraverso questa manifestazione pubblica.

È partita da Pordenone e da Fidenza la "marcia in blu per l'autismo 2026". Un evento, organizzato dalla Fondazione Bambini e Autismo, che anticipa la giornata del 2 aprile istituita dall'Onu nel 2007. L'obiettivo di questo appuntamento, giunto alla decima edizione, è di sensibilizzare l'intera popolazione sui diritti e sull'inclusione delle persone con il disturbo dello spettro autistico. La marcia in blu non conosce infatti confini dato che tutti possono prendere parte a questa iniziativa, in gruppo o anche da soli. "Basta avere la voglia di correre o marciare con qualcosa di blu, segnarsi i chilometri percorsi e condividere una foto dell'impresa".